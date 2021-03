Başkan Gürbüz’den Kadınlar Günü mesajı

Aile kavramının temel olgusu olan kadınların, toplum nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Mehmet Gürbüz, “Kadınlar bir nevi ülkemizin geleceğini belirliyor” dedi

Mesajında kadının Türkiye topraklarını üzerinde önemine de vurgu yapan Başkan Gürbüz, şu ifadelere yer verdi. “Geçmişten bugüne kadınlarımızın, annelerimizin yapmış olduğu fedakârlıkları unutamayız. Yine bugün de aile kavramının temel olgusu olan kadınlarımız, bir nevi ülkemizin geleceğini belirliyor. Gelecek nesillere kattıkları her bir bilgi ve davranış ile birlikte ülkemizin gelişiminde kadınlarımız büyük bir rol oynuyor. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir.”

Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir

Kadına yönelik şiddeti de insan hakları ihlali olarak değerlendiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet; kadının yaşam hakkının, güvenliğinin, onurunun, özgürlüğünün ve bedensel bütünlük hakkının sırf kadın olması nedeniyle her türlü ihlalidir. Karşılıksız sevgisi ile üstün fedakârlık gösteren kadınlarımıza uygulanan şiddeti her zaman kınıyor ve karşı çıkıyoruz. Kadınlarımızın sosyal, kültürel, ekonomi ve spor gibi alanlarda daha fazla etkin olmasını temenni ediyoruz. Bu hususta da onları topluma kazandırmak ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla eğitim içerikli projeler üretiyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” şeklinde konuştu.