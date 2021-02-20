Başkan Gürbüz'den sert yanıt!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

KAHRAMANMARAŞ 20.02.2021, 22:36 21.02.2021, 11:04
Başkan Gürbüz'den sert yanıt!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün açıklamaları şu şekilde;

Saygıdeğer vatandaşlarım, sizlere siyasi bir paradokstan bahsetmek istiyorum.

Seçim hezimetini unutup yediği farkı hatırlamayan sünepe bir siyasetçi, % 52 ile seçilen bir belediye başkanına “atanmış belediye başkanı” demiş, bizleri atayan ve bu göreve getiren bizzat bu milletin, bu kadim şehrin kadirşinas insanları ve Cumhur ittifakını atayan ve göreve getiren yine bizzat bu aziz milletin ta kendisidir.

Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayları kadın olan bir arabozucu, nerede siyaset yaptığını unutup, durduğu yeri karıştırmış, “Siyasete cinsiyet karıştırıp, kadınları aşağılamış” bu yolla da kendi genel başkanına şirin görünmeye çalışıyor...

Her dönem bir siyasi partinin peşinden gidip, bir duruş ortaya koyamayan, her dönem rant çetesinde kendine yer bulabilmek için dönemin yöneticileri ile tüm yeşil alanları birlikte talan eden rantçıların tüm oylamalarda olumlu oy kullandıkları halde Cumhur ittifakını suçlayıp rant iftirasında bulunmaları...

İşten çıkartıldık ekmeğimizle oynandı diye ortalığa düşüp arkasından kendi akrabaları ve iş verenleri tarafından yalanlandıkları halde, insanlara mağdur edebiyatı yapma çabaları....

Seçimde işbirliği yaptığı HDP den utanıp birlikte anayasa çalışmaları deşifre olan, birbirlerine kahvaltı daveti yapıp şehitlere gözyaşı döken zavallı bir siyasetin aciz mümessillerisiniz.

Komiksin sayın başkan komik! zavallıca siyaset yapmaya çalışıyorsun. Acizsin, nerede durduğunu bilmiyorsun. Siyaset ergence yapılan bir iş değildir, akıl ve izan gerektirir, hatırlatmak isterim.

Haddini bileceksin....

Ucuz ve basit laflar, dedikodularla çamur at izi kalsın mantığıyla ucuz ve seviyesiz siyasetinizle hiç bir yere varamazsınız. Bizleri kendi seviyenize çekmeye çalışmakla başarılı olamazsınız. Genelde ve yerelde de Cumhur İttifakını itibarsızlaştırma çalışmalarınızı bu millet yemez.

Genel başkan yardımcımız ve şehrin öz evladı Sayın Mahir Ünal’ın gayretleri ve hizmetleri ile bu şehre kazandırılan onlarca devasa hizmet ve yatırımın ardından yerel yönetimi ve hizmetleri sizinle zaman harcayarak cılız bırakmayacağız.

Sizlerin seviyesiz, ağzı ve üslubu bozuk dedikoducu siyasetinize takılarak, kulak asarak bu şehrin sizin gibiler yüzünden geçmişte kaybettiği zamanları çok hızlı telafi edip bir daha da zaman kaybetmeden çok daha fazla çalışıp, sizi çok daha fazla rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Sizlere oy verip teveccüh gösteren hemşehrilerimiz için de mahalle mahalle, fert fert 142 bin nüfusumuzun her bir insanı için, kadim şehrimiz Elbistan’ımız için de bizler gece gündüz demeden yeniliklerle, yeni yatırımlarla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler her köşe başında ellerinizde çamurlarla bizi bekleseniz dahi biz bir dakika bile beklemeden durmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Kurguladığınız oyunlarla ve fitnelerle şehrimizin insanlarına iftiralarınızı yaymaya çalışsanız da bizler Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakının belediyesi olarak şehrimizi Sayın Mahir Ünal’ın memleketi olarak hak ettiği noktaya hızla taşıyacağız.

Hizmet yolunda yanınızda ve arkamızda olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal, Cumhur İttifakı teşkilat başkanlarımız ve teşkilatlarımız ile Kadim şehrimizin her şeyin en güzeline layık olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor ve Şükranlarımızı sunuyoruz.

Dedikodu, iftira, itham, algı ve çamur siyaseti ile yolumuzu kapatmaya çalışan, hizmetleri karalamaya ve engellemeye çalışanları da halkımızın vicdanına havale ediyoruz.

oy verip teveccüh gösteren değerli hemşehrilerimizi temsil etmeyen bozuk dili, tehdit dilini, hakaret ve küfür dilini, seviyesiz siyaseti kınıyor ve değerli Elbistanlı kardeşlerimizin vicdanına havale ediyoruz.

#ahmet çabukel #Mehmet Gürbüz
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