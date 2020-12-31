Başkan Gürbüz’den yeni yıl mesajı!

Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gürbüz, Elbistan’ı her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Başkan Gürbüz mesajında şu ifadelere yer verdi, “2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır.

İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2021 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Elbistanlı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin yeni yılını en içten duygularla kutlar saygı ve sevgiler sunarım” ifadelerine yer verdi.