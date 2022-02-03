Başkan Gürbüz,Elbistan'da cem evi ve camilerin birikmiş borçlarını biz ödeyeceğiz

Başkan Gürbüz konuyla ilgili yaptıüı açıklamada şunları kaydetti: "Sevgili hemşerilerim, mübarek üç ayların ilk günlerini ifa ediyoruz. Tüm hemşerilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyorum.

Rabbim nice kandilleri hep birlikte yaşamayı bizlere nasip etsin. Bu vesileyle bugün müftülüğümüze ziyarete geldik. burada güzel bir konuyu sizlerle paylaşmak

istiyorum. Biz Elbistan Belediyesi olarak üreten bir belediyeyiz. Kendi kaynaklarını üreten, değer üreten ekonoımik ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce ve potansiyele

ulaşmış bir konumdayız. GES santralimizden üretmiş olduğumuz elektrikten elde ettiğimiz gelirin bir kısmını sosyal çalışmalarda kullanmak istiyoruz. Bunun ilkini de kandil

vesilesiyle burada szilere duyurmak istiyorum. Camilerimizin cem evlerimizin ve kuran kurslarımızın 2022 yılından önceki tüm borçlarını biz ödeyeceğiz. Elektrik üreticisi kurumlarla bu konuyu değerlendirdik.

müftü beyle bu konuyu istişare ettik. İbadet hanelerimizin borçlarını ödeyeceğimizi belirttik. Ben üreten kazanan ve ürettiğini de vatandaşlarıyla paylaşan bir belediye olmaktan duyduğum mutluluğu da

burada ifade etmek istiyorum."

İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ta: "Geçen yıl itibarıyla 67 camimizin boırcunun ödenmediği gözüküyordu. bu rakamı 20 ye düşürdük. kalan borçları da belediye başkanımız ödeyeceğini belirtti.

Cem evlerinin borçlarının ödenmesi de güzel bir jesttir. Beledİye başkanımıza teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızın regaip kandilini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.