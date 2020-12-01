Başkan Gürbüz’ün kırsal mahalle ziyaretleri memnuniyet yaratıyor
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kırsal mahalle ziyaretleri vatandaşlarda memnuniyet yaratıyor. Kırsalda ilk kez bir belediye başkanının adım adım dolaştığını ifade eden vatandaşlar bunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 15:25 01.12.2020, 15:45
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kırsal mahalle ziyaretleri vatandaşlarda memnuniyet yaratıyor.
Kırsalda ilk kez bir belediye başkanının adım adım dolaştığını ifade eden vatandaşlar bunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Mahalleleri sokak sokak gezen Belediye Başkanı Gürbüz, vatandaşlarla da yakından ilgileniyor.
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