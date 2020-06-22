Başkan Güven: 'Afşin, lavanta üretiminde marka olacak''

Lavanta Fotoğraf Platosu ile Afşin’e olan ilgiyi artırmak istediklerini ifade eden Başkan Güven, “ İlçemizde yaklaşık 6 yıldan buyana lavanta yetiştiriyoruz. Peyzaj çalışmaları için başlattığımız lavanta yetiştirme işi çok farklı boyutlara taşındı. Çevre ilçelerimize de lavanta desteği verdik. Lavanta üretimini Afşinli çiftçilerimize alternatif ürün haline getirmek için çalışmasını yaptık ve 380 hektarlık lavanta bahçemizi oluşturduk. Şuanda ise Rabia Parkı içerisinde lavanta fotoğraf platosu oluşturduk. İlçemizde lavanta fotoğraf platosunu oluşturarak hem lavanta yetiştirdiğimizi hem de Türkiye’nin en büyük lavanta yağı üreticisinin Afşin Belediyesinin olduğunu tescillemek istedik.

Lavantanın yanı sıra daha birçok güzelliği insanlarımız burada görecek. İlçemizi yerli ve yabancı turisti çekebilmek için yaptığımız çalışmaların meyvesini almak istiyoruz. Fotoğraf platosuyla da Afşin’e ilginin daha fazla olması, lavanta noktasında Türkiye’nin en büyük ve önemli üreticilerinden biri olduğunun tescillenmesi anlamında önemli bir çalışma oldu.” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf tutkunlarının yeni mekanın Afşin olacağını ifade eden Güven, “ Rabia Parkımızın diğer alanlarında yetiştirdiğimiz lavantalar bir buçuk metre çapını geçti. Oluşturduğumuz 380 hektarlık lavanta bahçemizde önümüzdeki yıl tüm görselliğiyle ilçemize güzellik katacak. Belediye olarak bu faaliyetlerimizle ilçemize bölge il ve ilçelerden hatta yurt dışından gelecek insan sayısını artırmayı hedefliyoruz. Turizm pastasındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca alternatif ürün olarak lavantayla birlikte gelir getirici ürün olarak yağlık güllerin çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.” Diye konuştu.