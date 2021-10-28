Başkan Güven, Cumhuriyet Bayramını kutladı....

Başkan Güven; “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim en büyük eserim” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümüne erişmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin damarlarında dolaşan asil kanla kurulmuştur” dedi.

“Cumhuriyetimizi ve vatanımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak hepimizin en büyük sorumluluğudur” diyen Başkan Güven; “Cumhuriyet, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının gurur verici eseri, geleceğimizin en büyük güvencesidir ve Türk milletinin ebedi varlığıyla ilelebet devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.