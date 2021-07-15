Başkan Güven'den 15 Temmuz mesajı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, " 15 Temmuz 2016 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından bir darbe girişimi ve kalkışma yaşanmıştır. Kalkışmanın amacı, millet iradesini hiçe saymak, ülkemizi bölmek ve ülkemizde kardeşkanı akıtarak anarşist bir ortam oluşturmaktı. Milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen hain darbe girişimi karşısında milletimiz etle tırnak olmuş, hep birlikte darbecileri püskürterek, hainlere hadlerini bildirmiştir. Milletimiz, iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bu necip milletin, milli mücadele ruhu ile bu vatan toprağını koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, dün olduğu gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur” sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi kutlarken, 15 Temmuz şahitlerimizi 3’nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.



