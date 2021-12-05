Başkan Güven'den engelliler günü ziyareti

Başkan Güven'e ziyaretinde Ak Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Mhp Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül eşlik etti.

Ziyaret edilen kurumlar arasında; Afşin Özel Eğitim Uygulama, Afşin 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama, Toki Eshab-ı Kehf okulları ile, Fatih Şahan, Feyzan ve Özverili Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyordu.

Başkan Güven ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler verdikten sonra şu açıklamalarda bulundu:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afşin’de faaliyet gösteren özel eğitim uygulama ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ediyoruz. İlk ve ortaöğretim öğrenimi gören özel çocuklarımızla bir araya geldik. Burada devletimizin sağladığı imkanlarla çocuklarımız evlerinden alınıyor, tek başlarına yaşamlarını devam ettirebilmeleri için uygulama eğitimleri veriliyor. Bir toplum tüm bireyleriyle var olur. Afşin Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyor, bütün yatırım ve hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Devletimiz her ferdine sahip çıkıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Buna dikkat çekmek istedik ve AK Parti Afşin İlçe Başkanımız İsmail Safi ve MHP Afşin İlçe Başkanımız Süleyman Aycan ile birlikte bu özel çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."