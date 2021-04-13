Başkan Güven'den Ramazan ayı mesajı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mesajında şu ifadelere yerdi:

Şifa ve rahmet ayı Ramazan’ın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Ramazan ayı, aziz milletimize ve İslam alemine mübarek olsun.