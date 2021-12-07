Başkan Güven'den tarihi keşfe destek

Efsusturan mahallesi eski Afşinbey İlkokulunun bahçesindeki alanın zemininde varolduğu bilinen bir mozaiği Başkan GÜVEN'in fark etmesi işleri değiştirdi.

Başkan GÜVEN'in belediye ekipleri ve Meclis'le birlikte bölgenin sit alanı ilan edilmesi için gösterdiği yoğun çabalar sonucu Müzeler Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı.

GÜVEN, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmaları Meclis üyeleriyle birlikte yerinde ziyaret edip Müze Müdürü Safinaz ACIPAYAM'dan bilgiler aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan GÜVEN, bölgenin kamuya kazandırılması sonucu: "Afşin'in değerlerine sahip çıktığımız bugünlerde böyle bir mozaiğin de kamuya kazandırılması bizler için çok değerliydi. Bununla ilgili, belediye ve Meclis olarak arkadaşlarımızla birlikte gerekli hassasiyeti gösterdik. Bu alanın sit alanı ilan edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Müzeler Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili gerekli arkeolojik çalışmaları tamamladı. Bizler, tarihine sahip çıkan insanlar olarak gelip geçici olduğumuz bu koltuklarda, iz bırakan geçmişten gelen bu tip değerlerin halka kazandırılması konusunda gerekli gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.