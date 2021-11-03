Başkan Güven'e devlet onur madalyası!

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly düzenlenen törende Başkan Güven’e Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalanan “Kazakistan Halk Asamblesi Onur Madalyasının” takdimini yaptı.

Törende konuşan Saparbekuly; Başkan Güven’in Türk Birliği’ne, Kazak Türk kardeşliğine birlik ve beraberliğe sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Güven ise; “Türk birliği ve kardeşliğinin yalnızca kişisel değil ulusal bir vizyon da olduğunu, Türk – Kazak kardeşliğinin de bunun çok önemli bir parçası olduğunu” söyledi. Ayrıca “Bana layık görülen bu onur benim şahsımda tüm Afşin halkı ve milletimiz için verilmiştir. Türk birliğine inanıyoruz, bu alanda gayret ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.