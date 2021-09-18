Başkan Güven esnafları ziyaret etti

Esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, talepleri not alarak ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yaz tatili dolayısıyla gelen gurbetçilerin geri dönüş yaptığını söyleyen Güven, “İlçemiz bu yaz döneminde dışarıdan gelen gurbetçilerimizle nüfus bir hayli arttı.

Geçtiğimiz yaz döneminde kapanma olduğu için birçok hemşerimiz memleketine gelememişti. Bu yaz döneminde de yoğun bir gurbetçi akını oldu.

Memleket hasretini gideren hemşerilerimizin büyük bir kısmı okulların açılması ve yaz döneminin bitmesiyle tekrar dönüş yaptılar. İlçemizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek durumlarını, hal ve hatırlarını sorarak taleplerini dinledik.” Açıklamasında bulundu.

Aşının yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için en önemli silah olduğunu ifade eden Güven, “Pandemi tedbirlerine uyarak yaşamaya devam ediyoruz. Salgından korunmanın en önemli etkeni olan aşımızı yaptırırsak da eskisi gibi kapanmalar yaşanmayacak. Bu kapanmalardan en fazla etkilenende esnaflarımız oluyor. İlçemizde aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Son verilere göre de aşılanma oranı yüzde 75’in üstüne çıkmış bir durumda zaten. İnşallah bu sayı daha da yukarılara çıkar ve esnaflarımız kış dönemini de ilçe halkına hizmet ederek geçirir” diye konuştu.