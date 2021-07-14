Başkan Güven: 'Kış bastırıncaya kadar aralıksız çalışacağız'

Afşin Belediyesi Binboğa dağı eteklerindeki kırsal Binboğa mahallesinde yol genişletme ve kilit parke taşı döşemesi yapıyor.

Zor coğrafyada yapılan çalışmalara vatandaşlar da büyük bir heyecanla destek veriyor.

Kimisi taş taşıyor, kimisi de döşeme. Tek amaçları ise mahalleye tarihinde ilk kez gelen hizmete sahip çıkmak, biran önce tamamlanıp tozdan çamurdan kurtulmak.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de vatandaşlarla birlikte parke taşı döşeyerek işçilere yardım etti.

Başkan Güven burada yaptığı değerlendirmede, kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını biran önce bitirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların kış bastırıncaya kadar devam edeceğini belirten güven: “Şuan Binboğa Mahallesindeyiz. Coğrafi olarak eğimin çok fazla olduğu sert bir coğrafyadayız. Çalışmak ta çok zor oluyor ama burada yaşayan vatandaşlarımızın desteği ile inşallah zor da olsa bu yolu bitiriyoruz. Paletli getirdiğimiz parkeleri araç inmediği için kepçelerle taşımak zorunda kalıyoruz. Zorluklara rağmen işimizi tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Binboğa Mahallemizde bir kaç noktada devam etmektedir. Buradaki çalışmaların ardından Alimpınar ve diğer köylerimize geçeceğiz. Şuana kadar Çomudüz, Kuşkayası ve Çoğulhan’da çalışmalarımızı tamamladık. Alemdar’da bir miktar çalışmamız var. Güney köylerimizdeki hazırlıklarımız devam ediyor. Her yıl belli bir miktar kırsal mahallelerde üst yapı sorununu hallederek gidiyoruz. Bu senede hedefimiz aslında kırsal mahallelerde üst yapı sorunu olan yerlerin kalmamasıdır, bunun için gayret ediyoruz. eksik kalan yerlerin kontrolünü yapıp eksikleri de tamamlamak için çalışma yürütüyoruz. Ben tüm Afşin halkına hayırlı olsun diyorum. Binboğa halkına hayırlı olsun diyorum. Kış başına kadar çalışmalarımız devam edecek. Özellikle hem kuzey mahallelerimizde, hem güney mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. Daha önce çalıştığımız Topaktaş, Söğütderesi, Armutalan, Küçük ve Büyük Tatlar gibi mahallelerimize tekrar tamamlama ihalelerini yapıyoruz. Eksik kalan yerleri tamamlayacağız. Bu sene her mahallemize girerek üst yapının tamamını bitirme derdindeyiz.” diye konuştu.

Çalışmalara katılan vatandaşlar da çalışmalardan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirip, başkan güven ve ekibine teşekkür etti.