Başkan Güven: ''Lavanta meydanı örnek olacak''

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’deki Lavanta Meydanı tamamlandığında yine örnek olacak bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi.

Yapımı devam eden Lavanta Meydanında incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’in eski şadırvanını yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte çarşımızın merkezi konumunda olan şadırvanda daha sonra farklı faaliyetlerde bulunulmuş. İnşallah buraya yeniden şadırvan sistemini oluşturacağız. Meydan çalışması için blok mermerlerden oluşacak havuz sistemi hazırlanıyor. Lavanta ağırlıklı peyzaj çalışmalarımızla da ilçemize yakışır bir şadırvanı halkımızın hizmetine sunacağız. Tamamlandığında örnek olacak ve Afşin’e yakışacak bir proje olacak. Bu alanın ismi Lavanta Meydanı ile birlikte şadırvanı ilk yapan belediye başkanımızın ismini belediye meclisimizde paylaşıp vermeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği güzel bir projeyi hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Her alanda çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Güven, “ Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizi de etkiledi. Pandemi sürecini, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz mümkün olduğunca teğet geçecek şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yeni önlemler ve standartlar ile normalleşme adımlarıyla birlikte çalışmalarımıza ağırlık verdik. Arıtaş Mahallemizde, ilçe merkezimizde çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin üretim tesislerini hızlandırdık. Durmadık, uygun adım yürüyoruz. Bütçemizi ve imkanlarımızı ayarladık. Fakat önceki yıllar kadarda rahat değiliz. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları başta olmak üzere yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle birlikte tamamlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.