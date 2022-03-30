Başkan Güven, Londra’da çok faydalı görüşmeler sağladık

Londra’da birçok önemli toplantı ve görüşmeye katıldığını belirten Afşin belediye başkanı Mehmet Fatih Güven, ziyaret ve görüşmelerin Afşin’e de önemli yansımasının olacağını söyledi.



Yıllar önce Avrupa’ya işçi olarak giden Türklerin işveren pozisyonuna geçmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Güven, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Öncelikle ben orada yaşayan tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Orada ayakları yere basan, işveren konumuna gelmiş 150 bin civarında hemşerimiz var. Bunların çoğunluğunu da Elbistan Afşin, Göksun ve Pazarcıklı hemşerilerimiz oluşturuyor. Orada siyasi hayatta da başarılı olup, söz sahibi olmuşlar. Enfield Belediye Başkanı Afşinli hemşerimiz Sabri Özaydın’a da saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim Türk toplumunun birlik ve beraberliklerini daim etsin. Biz aslında sabri başkanın programına destek olmak için gitmiştik. Tabi bununla ilgili de iş adamlarımızla temaslarımız oldu. Londra MÜSİAD başkanımız hemşerimiz Mustafa Demir beyefendi. Çok önemli yatırımları var. Oradaki Türk toplumu perakendecilikte de söz sahibi olmuşlar. Dağıtım ağları kurmuşlar. Onları görmek bizi gururlandırdı. Tabi biz de ilçemizle ilgili değerlendirmelerde bulunup neler yapabiliriz onları düşündük. Elimizde hazır bir ürünümüz var, markamız var. Özellikle kozmetik ürünleri noktasında çalışma yapabileceğimizi gördük ve temaslarda bulunduk. Tabi bu bugünden yarına olacak iş değil. Öncelikle bizim tabi olduğumuz standartlar var, Avrupa Birliği’nin tabi olduğu standartlar var. İngiltere’nin standartları biraz daha farklı onu gördük. Kozmetik tesislerimizi o standartlara uygun hale getirmemiz lazım, onun ön hazırlığını yaptık. Ürünlerimizi hemen gönderiyoruz dememiz doğru olmaz, yanıltıcı olur. O standartları sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili de İngiltere’deki iş adamlarımız bize yardımcı oluyorlar. Danışmanlarını bizle buluşturdular. Özellikle İngiltere’ de kabul görecek kozmetik ürünleri konusunda çok hassaslar. O standartları sağlayacak şekilde belgelendirme çalışmalarına başlayacağız. Gelir gelmez arkadaşlarımızla bunla ilgili toplantımızı da yaptık. Gerekirse müşavir firma ile o belgelendirme işlemini yapacağız. Ondan sonra inşallah ürünlerimizi İngiltere’ye ihraç etmeye başlayacağız. İngiltere’de genel fiyat seviyesi Türkiye’ye göre çok yüksek, o nedenle bizim ürünlerimiz pazar avantajına sahip olacak. Bununla ilgili bir dizi çalışma yaptık. Standartlaşmayı sağladıktan sonra başta İngiltere olmak üzere Avrupa birliğine satış yapabilecek seviyeye getirebilirsek ürünlerimizi rahatlıkla gönderebileceğiz. Numune ürünlerimizden gönderdik, genel olarak beğenildi.

Londra ziyaretimizde birçok hemşerimizle buluştuk Elbistanlı, Göksunlu, Afşinli Pazarcıklı. İşyerlerini ve evlerini ziyaret edip gönüllerini aldık. Türkiye’de kendileri için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sorduk.

Derneklerimizi ziyaret ettik. Londra Kahramanmaraşlılar derneğimizin kongresine katıldık. Hemşerilerimizle bir araya geldik.

İngiltere her şeyi neredeyse ithal eden bir ülke, bu nedenle orada çok iyi bir potansiyel var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.