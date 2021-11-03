Başkan Güven, programa 4,5 G ile bağlanarak Ali Öztürk’ün sorularını yanıtladı

Başkan Güven programda, Afşin Belediyesi’nin bu yaz yapmış olduğu alt ve üst yapı yenileme çalışmalarından bahsetti.

Afşin’nin lavanta cennetine dönüşmesine değinen başkan güven, “kırsal kalkınmayı desteklemek adına lavanta yetiştiricileğine büyük önem vermekteyiz” dedi.