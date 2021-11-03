Başkan Güven, programa 4,5 G ile bağlanarak Ali Öztürk’ün sorularını yanıtladı
Hafta içi her sabah Aksu TV ekranlarında seyircisiyle buluşan program Güne Başlarken’de bugün, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’ün sorularını yanıtladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 14:49 03.11.2021, 18:25
Başkan Güven programda, Afşin Belediyesi’nin bu yaz yapmış olduğu alt ve üst yapı yenileme çalışmalarından bahsetti.
Afşin’nin lavanta cennetine dönüşmesine değinen başkan güven, “kırsal kalkınmayı desteklemek adına lavanta yetiştiricileğine büyük önem vermekteyiz” dedi.
Namaz Vakti 03 Kasım 2021
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