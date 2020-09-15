Başkan Güven: ''Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız''

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, moral ziyareti kapsamında ilk olarak Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz ile bir araya gelen Başkan Güven, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta bulunan ve filyasyon çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kahve ikram etti.

Sağlık çalışanlarının stres ve risk altında görevini en iyi şekilde yaptığını ifade eden Güven, “ Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız. Bugün yanlarında olduğumuzu göstermek ve destek vermek için ziyaret ettik ve ilçemizde üretilen kahvemizden ikram ettik. İnşallah bu salgın belası biran önce biter ve rahata kavuşuruz. Özverili çalışmalarından dolayı ilçemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte tüm fedakarlıklarını ortaya koyarak vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar.” diye konuştu.

Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, Afşin Belediye Başkanı Güven’e teşekkür ederek, yapılan moral ziyaretinin sağlık çalışanlarına destek olması açısından çok kıymetli olduğuna vurguladı.

“Beklentimiz vatandaşlarımızın kurallara uyması!”

Afşin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını ve vatandaşları maske kuralına uyması gerektiğini ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Boz, “Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları ilçemizde de kendi gösteriyor. Afşin’de de vakalarda artış gözlemleniyor. Bu artışı engellemek vatandaşlarımızın elinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hasta olduğu tespit edilen kişilerin karantina kurallarına uyması çok önemli. Hasta normale dönene kadar teması sıfıra indirmesi gerekir. Ülke genelinde maskesiz dışarıya çıkması yasaklandı. Herkes bu kurala uyar ve hijyen kurallarını sağlarsa bu salgını en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Güven, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Afşin Devlet Hastanesine ziyaret etti.