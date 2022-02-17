Başkan Güven, tekstil atölyesini ziyaret etti!

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, işletme sahibinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, işçilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İş yerinin mahallede istihdam sağlanması noktasında oldukça önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Güven, şunları söyledi:

“Belediye ve özel sektörün işbirliğiyle tekstil atölyemizi kurduk. Belediyemize ait atıl durumdaki binayı Arıtaşlı hemşerilerimiz ve özellikle kadın istihdamını ön planda tutarak tekstil atölyesi kurulması sağlandı. Şuanda 25 kadın burada çalıyor ve aile ekonomisine destek oluyor. Buradaki istihdam sayısını 150’ye çıkartılması söz konusu. Mahallemizdeki insanlarımızın bir işle uğraşması, kendi ekonomilerine katkı sağlaması her şeyden önemlidir. İnşallah atölyemizin gelişerek daha da büyümesini arzu ediyoruz. Çalışanlarımıza ve Artıtaşlı hemşerilerimize hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Başkan Güven’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden işletme sahibi Ümit Zıba da, şunları söyledi:

“ 2011 yılından buyana Afşin’de faaliyet gösteriyoruz. Başkanımız belediyeye ait atıl durumdaki binanın atölyeye çevrilmesi konusunda yardımcı oldu. Atölyemizi kurduk ve 25 kadın çalışanımızla faaliyete başladık. İnşallah ilerleyen günlerde bu sayıyı daha da artırarak mahallemizdeki kadın istihdamına destek olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.