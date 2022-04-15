Başkan Güven üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

İftar programı Başkan Güvenin yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül'ün katılımlarıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Aslan “böyle sıcak ortamı bizlere sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güven iftar sonrası yaptığı açıklamada “Güzel Ev sahipliği için Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Aslan ve KYK Müdüresi Sultan Mızrak'a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.