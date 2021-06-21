Başkan Güvenç'ten Müftü Tekin'e ziyaret!

Güvenç beraberinde AK Parti il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Müftü Tekin’i makamında ziyaret etti, istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Güvenç, Müftü Tekin’e hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin devamında Güvenç, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında Pazarcık ilçesinin Narlı Ovasına gitti.

Burada da tapu işlemleri tamamlanan 12 mahalle sakinlerine, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in yanı sıra İlçe Kaymakamı Adil Nas, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eksigün ve protokol üyeleri tapularını teslim etti.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, çiftçilere ve vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun dedi.