Başkan Güvenç'ten Müftü Tekin'e ziyaret!
Bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ‘ne atanan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Güvenç beraberinde AK Parti il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Müftü Tekin’i makamında ziyaret etti, istişarelerde bulundu.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Güvenç, Müftü Tekin’e hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi.
Ziyaretin devamında Güvenç, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında Pazarcık ilçesinin Narlı Ovasına gitti.
Burada da tapu işlemleri tamamlanan 12 mahalle sakinlerine, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in yanı sıra İlçe Kaymakamı Adil Nas, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eksigün ve protokol üyeleri tapularını teslim etti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, çiftçilere ve vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun dedi.
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30