Başkan Güvenç'ten MÜSİAD'ın yeni şube başkanı Serdar Salih Çiçekçi'ye ziyaret!

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel; MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Kente ve iş dünyasına dair bir süre sohbet eden Çiçekçi ve Güvenç bu alanlarda yaşanan sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi birlik ve beraberlik içerisinden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de MÜSİAD vizyonu çerçevesinde Kahramanmaraş’a çok güzel hizmetler yapılacağını söyleyerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ise bunun bir bayrak değişimi olduğuna dikkat çekerek başarılar diledi.