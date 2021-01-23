Başkan Güvenç’ten Pazarcık İlçesine ziyaret!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Celalettin Güvenç, İlçe Koordinatörü Enver Kılınç, İl Teşkilatı Üyesi Murat İldeniz Pazarcık İlçesinde ziyaret gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 17:32
Heyet burada Pazarcık Ak Parti İlçe binasına ziyaret etti.
Başkan Güvenç ve beraberindekiler Pazarcık İlçesine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Heyet daha sonrası Pazarcık İlçesi Sanayi Kooperatifine ziyaret gerçekleştirerek esnafların taleplerini dinledi.
Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkürlerini İletti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Başkan Güvenç’e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Celalettin Güvenç ise Pazarcık için çalışmalara son hızla devam ettiklerini belirtti.
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