Başkan Güven’den 15 Temmuz Mesajı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 4 yıl geçtiğini ve tarihte eşine az rastlanır ender anların yaşandığını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişimin ardından 4 yıl geçti. Şehitlerimizin acısı daha dün gibi taze. Millet olarak vatan aşkımızın hiç sönmediğini ve doruğa çıktığı anları yaşadık. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da söylediği gibi milletin iman dolu göğsünü siper ettiği tarihte eşine az rastlanır ender anları hep birlikte yaşadık. Sonucunda ülkemiz savunma sanayiinde önemli adımlar attı, bölgesel ve uluslararası politikalarda belirleyici aktörlerden biri haline geldi. Türk milleti yeniden mazlumlara umut, zalimlere korku saldı. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Bu yıl 15 Temmuz anma etkinliklerini hep birlikte icra edeceğiz. Fakat içinde bulunduğumuz süreçte pandemi nedeniyle önemli tedbirlerin alınması gerekti. Özellikle Yemliha Yürüyüşümüzü ve demokrasi nöbetimizi 40-50 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştireceğiz ve birliğimizi, bütünlüğümüzü tüm dünyaya haykıracağız. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın”