Başkan Güven’den, Emniyet Müdürü Cengiz’e ziyaret

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi’nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Güven, emniyet müdürlüğünde görevli personellere hijyen paketi hediyesi verdi.

Başkan Güven, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladı.

İlçe Emniyet müdürü Metin Cengiz de, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Başkan Güven ve AK Parti Afşin İlçe Başkanı Safi’ye teşekkür etti.