Başkan Güven’den, Emniyet Müdürü Cengiz’e ziyaret
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “10 Nisan Polis Haftası” ve emniyet teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz’i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 11:52 10.04.2021, 13:23
AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi’nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Güven, emniyet müdürlüğünde görevli personellere hijyen paketi hediyesi verdi.
Başkan Güven, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladı.
İlçe Emniyet müdürü Metin Cengiz de, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Başkan Güven ve AK Parti Afşin İlçe Başkanı Safi’ye teşekkür etti.
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