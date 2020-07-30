Başkan Güven’den Kurban Bayramı Mesajı!
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Güven, bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu dile getirerek, “ Bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayrama kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Tüm hemşerilerimizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Pandemi sürecinde olduğumuz için açıklanan tedbirlere riayet edilmesi çok önemli. Özellikle hareketliliğin arttığı ve il dışı giriş ve çıkışların arttığı dönemi yaşayacağız. Bu yüzden kendimizi izole etmemiz, tedbirlere uymamız hem kendimizi hem de çevremizi koruyacak önemli bir adım olacaktır. Koronavirüs taşıdığımızdan haberimiz olmayabiliriz, semptomlarını yaşamamış olabiliriz fakat farkında olmadan kronik rahatsızlığı olmayan insanlara hastalığı bulaştırabiliriz. Bayramımızın zehir olmaması için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Tüm hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyorum.”
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