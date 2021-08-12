Başkan Hayrettin Güngör: Alın teri ve emekle büyüyoruz

Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız tekstilde, kuyumculukta ve daha birçok sektörde hızla büyüyen bir şehir. Bu büyümenin arkasında işçilerimizin, esnaflarımızın alın teri ve emeği var” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında ziyaretlerine devam etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve meclis üyelerinin de yer aldığı programlar tekstil fabrikası ziyaretiyle başladı. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Güngör, kentin kumaş üretimi ve işlemesi noktasında önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Ardından Hayrullah Mahallesi’ndeki Şazibey Halk Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız tekstilde, kuyumculukta ve daha birçok sektörde hızla büyüyen bir şehir. Bu büyümenin arkasında işçilerimizin, esnaflarımızın alın teri ve emeği var. Bizi teveccühleriyle karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.