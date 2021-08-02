Başkan Hayrettin Güngör: 'Her Fidan Bir Nefes'
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Akdeniz ve Ege bölgelerinde 8 ilin etkilendiği yangınlar dolayısıyla 10 bin fidan bağışlayacağını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 16:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, örnek bir dayanışma adımı attı. Birkaç gündür Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlar dolayısıyla 10 bin fidan bağışlayacağını duyuran Başkan Güngör, “Her fidan ülkemize bir nefes olacak” dedi. Mesajının devamında, “Ülkemizin birçok noktasındaki yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık alanlarımızın yeniden yeşermesi için 10 bin fidan bağışlamaya hazırız” ifadelerini kullanan Güngör, “Vakit birlik olma vaktidir” notunu ekledi.
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