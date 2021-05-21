Başkan İbrahim Yılmazcan İsrail’i kınadı!
Belediye Meclis Üyeleriyle Bir Açıklama Yaptı
KAHRAMANMARAŞ 21.05.2021, 17:28
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan katil ve Siyonist İsrailin Filistinliler üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen zulümlerini belediye meclis üyeleriyle birlikte kınadı.
İsrail Filistin halkı üzerindeki baskı ve zulümlerine ara vermeksizin devam ediyor, dünyanın dört bir tarafından insanlık dışı bu faaliyetlere kınamalar geliyor.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da katil ve Siyonist İsrail’in Filistinliler üzerindeki bitmek tükenmek bilmeyen zulümlerini belediye meclis üyeleriyle birlikte kınadı.
Belediye meclis salonunda bir açıklama yapan başkan Yılmazcan bu zulümlerin kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirterek zalimlerin her zaman karşısında olduklarını ifade etti.
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