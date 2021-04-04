Başkan Kaan ve Başkan Şekerli Aksu Haber’e konuştu!
MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı için Kahramanmaraş’a gelen Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli toplantı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 15:02 04.04.2021, 16:02
MÜSİAD Üyeleri ise Genel Başkan Kaan’ı Ramada Otelde karşılayarak burada bir süre sohbet ettiler.
Gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kahramanmaraş’ın kendileri için ayrı bir öneminin olduğuna dikkat çekti.
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli görevi devreden başkanlara teşekkür ederek yeni başkanlara başarı dileklerinde bulundu.
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