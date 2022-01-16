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Başkan Kabaağaç, 244 Oyla Güven Tazeledi

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasının 16. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 16.01.2022, 09:43
Başkan Kabaağaç, 244 Oyla Güven Tazeledi

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası binasında gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık seçimine tek listeyle katılan mevcut başkan Andan Kabaağaç, 244 oyla dördüncü kez başkanlığa seçildi.
Divan başkanlığını Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş'ün yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divanın oluşturulmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet ve mali raporları oylanarak ibra edilerek, konuşmalar yapıldı.
Kabaağaç'ın tek aday olduğu seçimde konuşan Divan Başkanı Gümüş, oda seçiminin Kahramanmaraş'a, Afşin'e ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.
Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Kabaağaç, yaptığı açıklamada, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti, kendisine güvenenlere teşekkür etti.
Kabaağaç, şunları kaydetti:
"İçinizden biri olarak siz şoför arkadaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Görev süremiz içerisinde şoförlerimizin sıkıntılarını çözmek için ve değerli üyelerimizin haklarını ön planda tutmaya gayret gösterdik. İnşallah yarım kalan hizmetlerimizi, şoför esnafımızı daha da rahatlatmak için bu göreve tekrar talip olduk." 
Konuşmaların ardından Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı 484 üyeden 245 kişi oy kullandı. 1 oyun geçersiz olduğu sandıktan Başkan Kabağaaç’a 244 oy çıktı.
Seçimli genel kurula, sivil toplum örgütü temsilcileri ile üyeler katıldı.
Başkan Kabaağaç’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Asil üyeler, Bayram Karpuz, Ünal Kaya, Beyazıt Özcan, İsa Türk, Hamdi Demir, Durdu Çağlar
Yedek üyeler, İbrahim Güzel, Mehmet Temiz, Sadi Doğanay, Hasan Özarslan, Bayram Başpınar, Cuma Yaşar, Alaettin Şişik, 
Denetim kurulu asil üyeler, Ramazan Güzel, İbrahim Kabak, Yusuf Yumuşak
Yedek üyeler ise Mustafa Şahin, Osman Gözdaş, Ahmet Oğuzhan Demir

#Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Andan Kabaağaç
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