Başkan Kanbur, kısıtlamasız ramazan ayını ve bayramı değerlendirdi

İki yılın ardından ilk kez kısıtlamasız bir ramazan ayı ve akabinde bayramı geçiren lokantacı ve pastaneci esnafları yaralarını sarmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur çok zor günleri dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde geride bıraktıklarına dikkat çekti.

Başkan Kanbur açıklamasının devamında ramazan ayının ve bayramının esnafları açısından verimli bir dönem olduğunun da altını çizdi.