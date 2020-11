Başkan Kayış'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı!

“İlk emri ‘Oku’ olan bir inancın mensupları olarak öğrendiğimiz her harfte, kurduğumuz her cümlede ve okuduğumuz kitaplarda hissesi olan, toplumun her bir ferdinin fiziki, ruhi ve zihni gelişiminde büyük emek ve gayret gösteren fedakar öğretmenlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Şüphesiz ki insan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden birisidir. 24 Kasım Millet Mekteplerinin açıldığı gün itibariyle eğitim seferberliğine ‘Millet Mektepleri Başöğretmeni’ unvanıyla katılan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır” diyerek eğitimin önemine dikkat çekmiş, “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözüyle de öğretmenlerin ilim irfan yolundaki üstlendiği rehberliğinin altını çizmiştir.

Milli ve manevi değerlerimizin öğretilmesi, nesilden nesile aktarılması ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetiştirilmesinde şüphesiz ki öğretmenlerimizin büyük bir hakkı vardır. İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında yetenekli, donanımlı, birbirine saygılı, sorumluluk bilinci taşıyan bir nesil onların sayesinde yetişecektir.

Bizler, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem veren bir ecdadın çocuklarıyız. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla, öğrenmenin de öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inanırız. Kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, hakettikleri en büyük saygıyı öğretmenlerimize göstermeliyiz. Unutulmamalıdır ki; eğitime ve öğretime yapılan her yatırım, insanımızı kendi kendine yeterli hale getirecek ve sorunlarımızın çözümünü kolaylaştıracaktır.

Damarlarındaki asil kandan aldığı feyizle; Vatan, millet, bayrak sevdalısı nesiller yetiştirmenin ülküsünü taşıyan, 21. Yüzyıla Türk’ün mührünü vurmak için kolları sıvamış, ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla görevini ifa eden, Asım’ın Nesli’nin mimarları olacak tüm öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlar, üstlenmiş oldukları bu kutlu vazifelerinde başarılar dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugünlere gelmemizde büyük emek harcayan başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, ömrünü bu kutlu vazifeye vakfeden şehit öğretmenlerimizi ve edebiyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”