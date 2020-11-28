Başkan Kayış: Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz!

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 28 Kasım 1919’da Maraş Kalesi'nde yaşanan Bayrak Olayı’nın 101. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 10:55
Başkan Kayış: Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz!

27 Kasım 1919 gecesi Maraş’ta Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan’ın evinde İşgalci Fransız komutan şerefine bir balo tertiplenmiş, Hırlakyan’ın torununu dansa davet eden Komutan’ın teklifini reddeden Ermeni kızın, “Sizinle dans etmekten mazurum. Çünkü kendimi hala esaret ve zillette yaşayan bir kadın olarak görüyorum. Kalede Türk Bayrağı dalgalandığı sürece sizinle dans edemem” demesi üzerine askerlerine emir veren Fransız komutan, Kaledeki Türk bayrağını indirterek yerine Fransız bayrağını astırmıştır.

28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş için kara bir gün olmuştur. Yatağından kalkan Maraşlılar, asırlardan beri Kale burcunda dalgalanan şanlı bayraklarını görememiştir. Bu olay şehri infiale sürüklemiştir. Avukat Mehmet Ali Bey, “Alemi İslama Hitap” beyannamesini yazıp şehrin muhtelif yerlerine dağıtarak, halkı Bayrağın indirilmesine tepki göstermeye davet etmiştir.

Cuma namazına çok büyük bir kalabalık toplanmıştır. Ezan okunduktan sonra halkın dışarıda “Bayraksız namaz kılınmaz” diye bağırmasına içerden imam efendi, “Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz” diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine halk topluca kaleye hücum ederek, indirilen Şanlı Bayrağını yeniden Kale burçlarına dikmiş ve Cuma namazını orada eda etmiştir.

28 Kasım 1919’da Maraş Halkı; kutsiyetinin ayaklar altına alınmasına, bayrağının indirilmesine, hürriyetinin kısıtlanmasına asla ve kat’a müsamaha göstermemiştir. Bu yönüyle Maraş; fedakarlığın, hürriyetçiliğin, bayrak sevgisinin ve nihayetinde kahramanlığın timsalidir.

Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 101 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. İlâyı Kelimetullah idealinin sembolü olan şanlı bayrağımızın yurdumuzun üstünde ebediyen dalgalanması, şahadetleri dinin temeli olan ezanların memleket semalarında günün beş vakti inlemesi, bundan tam 101 yıl önce 28 Kasım 1919 Cuma günü gerçekleşen ‘Bayrak Olayı’ndaki ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır.

Kahramanmaraş Halkının, 28 Kasım Bayrak Olayı’nda olduğu gibi bugünde, vatanın kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa gömülmesine İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in; “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” dizelerindeki inanış ve adanış ile cevap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Ecdadımızın destanlaşan mücadelesini özetleyen Aşıklıoğlu Hüseyin’in, “Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz!” sözü Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarında yetişen gençlerimizin sonsuza kadar parlayan ufku olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 28 Kasım Bayrak Olayı’nın 101. Yıl dönümünde kurtuluş mücadelemizin aziz kahramanları; Sütçü İmam’ı, Abdal Halil Ağa’yı, Rıdvan Hoca’yı, Ali Sezai Efendi’yi, Arslan Bey’i, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’i, Şehit Evliya’yı, Mıllış Nuri’yi, Yörük Selim’i, Senem Ayşe’yi, Muallim Hayrullah’ı, Doktor Mustafa’yı, Çakmakçı Sait’i, Çuhadar Ali’yi, Aşıklıoğlu Hüseyin’i ve adlarını sayamadığımız nice kahramanlarımızı minnetle yâd ediyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyor, rahmet ve gururla anıyorum.

#Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış #28 Kasım 1919 #Bayrak Olayı
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:19
Öğle 12:25
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Trabzonspor 10 12
13. Göztepe 8 11
14. Malatyaspor 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7