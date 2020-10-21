Başkan Kayış'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı!
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin KAYIŞ, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2020, 19:16 21.10.2020, 19:19
Toplumsal olaylara ışık tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gecesini gündüzüne katan, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışan gazetecilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedir. Her koşul altında toplumun çıkarlarını gözeterek doğru ve objektif haberlerle bireyin haber alma özgürlüğü yolunda çok önemli bir görev yapan siz kıymetli gazetecilerimizin; 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, her zaman yanınızda olduğumuzu belirterek çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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