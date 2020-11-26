Başkan Kervancıoğlu, Başkan Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Görgel’e MÜSİAD Ailesinin geleneksel olarak yaptığı zimem defteri hediye etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’da Başkan Görgel’in her zaman yanında olduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.