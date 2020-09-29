Başkan Kervancıoğlu'ndan Başkan Kara’ya hayırlı olsun ziyareti!
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, beraberinde MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, AK Parti Onikişubat 3. Olağan Kongre’de tekrardan başkan seçilen Başkan Mücahit Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2020, 18:42 29.09.2020, 20:36
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MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Kara’ya zimem defteri hediye ederken Başkan Kara’da Başkan Kervancıoğlu’na ve Başkan Aygün’e plaket armağan etti.
Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Kervancıoğlu’na teşekkür etti.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’da Başkan Kara’nın her zaman yanında olduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.
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