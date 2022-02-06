Başkan Keşir Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu!
Bir dizi temaslarda bulunmak zere Kahramanmaraş gelen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 15:16
Bir Dizi Temaslarda Bulunmak Üzere Kahramanmaraş Gelen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir kadına şiddet konusunda kararlı adımlar atmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz ifadelerine yer verdi.
Kadınlar iş gücüne katılması yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bununda oranlara bakıldığında olumlu sonuçlar ortaya çıktığını söyledi.
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