Başkan Kuzu’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!

Başkan Kuzu, bir an evvel basın yasasının, internet yasasının, medya yasasının çıkmasını istiyoruz!

Kuzu, gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

‘’Toplumun Duyu Organları Gazetecilerdir’’

Gazetecilerin sorunlarının büyük olduğunu ancak sorumluluklarının sorunlarından daha büyük olduğunu dile getiren Başkan Serkan Ercüment Kuzu şu ifadelere yer verdi:

“ İnsanın duyu organları insanı nasıl yönetirse, yönlendirirse, algı oluşturursa toplumun duyu organları da gazetecilerdir. Dolayısıyla gazetecilik mesleği toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa etmektedir.

‘’Gazetecilik Mesleği Kamusal Bir Görevdir’’

Gazetecilik mesleğinin niteliğinin, kalitesinin ve saygınlığının artırılmasının en temel yolu objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışından geçmektedir. Ben inanıyorum ki Kahramanmaraş’taki gazetecilerimiz, bu hassasiyete azami titizliği göstermektedirler. Gazetecilik mesleği aynı zamanda kamusal bir görevdir. Gazeteci arkadaşlarımızın tabii ki sorunları büyük ama sorumlulukları sorunlarından çok daha büyüktür. Gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlarda, ne zor koşullarda çalıştıklarını biliyoruz.

“Bir An Evvel Basın Yasasının, İnternet Yasasının, Medya Yasasının Çıkmasını İstiyoruz”

Biz Gazeteciler Bir an evvel basın yasasının, internet yasasının, medya yasasının çıkmasını da istiyoruz. 212 sayılı bir yasanın 1961 yılında çıkmış olması ve o dönemde gazetecilerin bayram etmesi, gazete patronlarının kepenk kapatması ama gazetecilerin sorumlulukları anlayışı içerisinde üç günlük zaman zarfında gazetelerini işten çıkarması gazetecilere bugünün armağan olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla 10 Ocak Gazeteciler Gününün anlamı çok büyüktür. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum.”