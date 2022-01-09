Başkan Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “fedakarca, her zorlu şartta görevlerini ifa eden, tarafsız ve doğru habercilik için çalışan tüm gazetecilerimizi kutluyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
“4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanun adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri Türkiye’ye özgü bir kutlama günü olmuştur.
Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Basın camiamızın bu değerleri bağlılıkla devam ettireceğine inanıyorum.
Halkların ve toplumların gelişmesinde büyük role sahip basının, şehrimizin gelişmesinde de yerel medyamız ve değerli gazetecilerimizin emeği büyüktür. Ben kendilerine topluma sağladıkları bu katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Alanyaspor
|20
|29
|10. Beşiktaş
|19
|28
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Göztepe
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|19
|17
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|20
|36
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11