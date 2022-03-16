Başkan Mahçiçek, 12 yaşına giren kıza doğum günü sürprizi yaptı!

Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki evine gelen Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İkra'nın fotoğrafının bulunduğu pastayı İkra ile kesti. Pasta kesiminin arından Başkan Mahiçek, İkra'ya tablet hediye etti.

İkra Çetinkaya ise, "Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim" dedi.

İkra'nın annesi Ayşe Çetinkaya da, "Sağ olsun kırmadı geldi başkanımız. Özellikle Hanefi dedem gelecek deyince sevindik. Çok teşekkür ederiz" dedi.