Başkan Mahçiçek 2021 yılını değerlendirdi
Sosyal belediyeciliğin öncülerinden bölgenin parlayan yıldızı Onikişubat Belediyesi Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde eğitimden ulaşıma birçok alanda 2021 yılında da adından sıkça söz ettirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 17:30 29.12.2021, 19:21
Konuyla ilgili olarak aksu haber’e onikişubat belediyesinin 2021 çalışmalarını değerlendiren Başkan Mahçiçek çok verimli bir yıl geçirdiklerine dikkat çekerek 2022 yılının herkese hayır, huzur ve bereket getirmesini diledi.
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