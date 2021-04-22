Başkan Mahçiçek, 23 Nisan’ı Kutladı ve Bir Müjde Verdi!

Başkan Mahçiçek, “bu yıl 101. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi nedeniyle çocuklarımız evlerinden kutlayacak. Ümit ediyorum ki kurallara uyarak bu zorlu günleri aşacak ve çocuklarımızın hak ettiği bayramlarına kavuşmalarını sağlayabileceğiz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi 101 yıl önce 23 Nisan 1920’de açıldı. Ve bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece kendi ülke çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ederek dünyada benzeri olmayan uluslararası bir bayram başlatmış oldu. Tüm dünya çocuklarının kardeşçe ve el ele ülkemize gelerek kutladığı, kardeşliğin ve çocuk masumiyetinin adeta dünyaya ders verdiği bir bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Biz de Onikişubat Belediyesi olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle şehrimiz çocuklarına bir müjde verelim. EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın açılacağı tarihle aynı gün olan 23 Nisan’da, 2023 yılında şenlikleri şehrimizde yapmak için tüm hazırlıklarımız ve müracaatlarımız devam ediyor. 2023 yılında Kahramanmaraş’lı çocuklarımız dünya çocuklarını misafir edecekler, dostluklar kuracaklar. Rotamız EXPO 2023 diyerek çıktığımız yolda şehrimize katkısı olacak her türlü hizmeti yapmaya gayret ediyoruz.

EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta birlikte olmak temennisiyle ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”