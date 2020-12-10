Başkan Mahçiçek, AIPH Genel Sekreteri ile görüştü!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Başkan Mahçiçek, EXPO hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve EXPO 2023 için heyecanlı olduklarını ifade etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 13:55 10.12.2020, 14:03
AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Kahramanmaraş’a gelmek için sabırsızlandığını ve hazırlıkların ilerlemesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karşılıklı iyi temenni ve dileklerin ardından görüşme sonlandı.
Başkan Mahçiçek, “AIPH komitesiyle sık sık görüştüklerini ve EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesinin hazırlıklarının planlandığı şekilde takvime uygun olarak devam ettiğini” söyledi.
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