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Başkan Mahçiçek AK Kadınlara EXPO 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Kapsamında şehrimize gelen AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ile birlikte programlara katıldı. Aynı zamanda Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısının da şehrimizde gerçekleştirilen programında Başkan Mahçiçek, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yapacağımız Expo 2023 projesini tanıttı.

KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 12:05
Başkan Mahçiçek AK Kadınlara EXPO 2023’ü Anlattı

Toplantı için bir araya gelen Akdeniz Bölgesi Kadın Kollarına Teşkilatına, Başkan Mahçiçek şu sözlerle seslendi.

“Kahramanmaraş bildiğiniz gibi istiklalin başkenti. Türkiye’deki Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı yer. Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla şehrimize kırmızı şeritli madalya verilmiştir. Aynı zamanda AK Partinin de ilk kurulduğu yerdir burası. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk ziyaretini buraya gerçekleştirmiştir.

Belediye olarak kültür ve eğitim önceliğimiz oldu her zaman. 7 okul ve yurt, kütüphaneler, 7 havuz yaptık. Kırsal mahallelerimize de 65 adet Bilgi ve Kültür evi yaptık. Her sene Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemiz kapsamında 80 bin kitabı okuttuk öğrencilerimize. Sadece Onikişubat’ın değil il genelinde tüm okullarımıza dağıttık kitaplarımızı. Sonra ödüllü okuma sınavları yaptık. Üniversite hazırlık kurslarımızda 3 yılda 7 bin 5 yüz öğrencimizin üniversite kazanmalarına yardımcı olduk.

Sunumda izlediğiniz projede gördüğünüz üzere içine birçok donatı ekledik. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçemiz ülkemizde ilk. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı, sanat atölyelerinin bulunduğu bir Arasta Çarşımız var. Açık AVM yaptık. 70 bin m² büyüklüğünde masmavi görünümde devasa bir yapay göl var. Üzerinde kayıklarla gezinti yapılabilecek. 280 adet Hobi Evimiz var şehrin gürültüsünden uzakta baraj gölü ve yapay gölümüz manzarasında.

Biz Expo alanımızın inşasını devletten bir kuruş almadan % 70’ini yaptık, geri kalanını da yaparız. Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisine de bir sunum yaptım ve bizi himayelerine almalarını talep ettim. Projemiz için büyükelçi tayin etti ve bizi uluslararası arenada temsil edecek. Büyükelçimiz ülkeleri davet ediyor şimdi.

Kahramanmaraş’ın her şeyi var. Ülkemizde iplik üretiminin 3/1’i, çelik eşyanın %65’ini, dokumanın % 17’sini, enerjinin %12’sini üretir. Eksiğimiz tanıtım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Expo projemizle bu eksiği gidereceğiz. Şimdiden 25 ülke katılacağının taahhüdünü verdi, sayı daha da artacak.

Bu fuar 6,5 ay sürecek, uzun bir süre. Yerli ve yabancı 2 milyon misafir bekliyoruz. Bu iş kolay bir iş değil. Çok araştırdık, çok hazırlandık. 2018 yılında 62 ülkenin delegelerinin karşı oyu olmaksızın bu projeye ev sahibi olmaya hak kazandık.

Biz bu ülkenin geleceğine öncü olmamız lazım. Bir delikanlı çıktı İHA’ları SİHA’ları yaptı. Daha çok yapacağız. Belediyecilikte de öncü olmamız lazım. Genç nesli de yakalamamız lazım.

Toplantınızı şehrimizde yaptığınız, bizi dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri 2023’te EXPO projemize de bekliyoruz.”

Büyük beğeni toplayan sunumun ardından program akışında devam etti.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kurtuluş Haftası Etkinlikleri
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