Başkan Mahçiçek, Alman şehirlerini davet etti!

Onikişubat Belediyesi de Alman Türk Kardeş Şehirler Konferansı kapanış toplantısına telekonferans yöntemiyle katılarak bir davet gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek, şunları söyledi.

“EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş ile şehrimiz, dünyaya büyük bir tanıtım ve reklam yapma imkanı yakalayacak. Olimpiyat niteliği taşıyan bu dev organizasyonun başarısı, tüm hemşehrilerimizin bu organizasyonu sahiplenmesiyle gerçekleşecek. Gerek kamu, gerek özel sektör ve vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. EXPO 2023 Onikişubat, hepimizin yüzakı niteliğinde ve şehrimize birçok alanda büyük ivme kazandıracak bir fuar.

Şimdiye kadar EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’a katılacağının garantisini veren birçok ülke ve firma oldu. Katılım sağlamasını istediğimiz ülkelerle de irtibata geçmeye davet ediyoruz.

En son Alman Türk Kardeş Şehirler Konferansı Kapanış Etkinliği’ne telekonferans yöntemiyle bağlanarak, kardeş Alman şehir talebimizi ilettik ve tüm Alman şehirlerini EXPO 2023’te şehrimize davet ettik. Konferans yöneticisi Hilmar von Lojewski davetimiz ve talebimizle ilgili temasa geçeceklerini belirtti.

Konferansın amacı, şehirler arasındaki işbirliğini ortak çıkarlar ve ortak sorunlar bağlamında geliştirmek ve belediyeler arasında başarılı deneyimleri ve projeler bazındaki somut işbirliği için ek destek imkanlarını ortaya koymaktır. Böylece yerel yöneticiler deneyimlerini paylaşabildikleri gibi, uygulamalı işbirliğini yapabilecekleri bir platform da kurulmuş olmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişim, dijital kentler, gençlere yönelik değişim projeleri gibi temaların konuşulduğu kapanış toplantısına katılımımız ilçemiz adına çok faydalı oldu.

Tüm çabamız ve gayretimiz, şehrimize bir değer katmak. Hedefimiz, şehrimizin doğal, tarihi güzelliklerini, coğrafi işaretli yöresel ürünlerini, mutfağını ve kültür zenginliğini dünyaya tanıtarak Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapmak.”