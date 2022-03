Başkan Mahçiçek: ‘Artık kaldırım belediyeciliği yok, uluslararası projelerle Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz’

Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız” dedi.

Başarılı lobi faaliyetleri ve birbirinden güzel projelerle düzenlendiği şehirleri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, 62 ülkenin ‘Evet’ oyuyla Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. EXPO Projesi’ni kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana bir taraftan proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da EXPO’yu 7’den 70’e kent halkına aşılamak için tanıtımlara devam ediyor. Başkan Mahçiçek bu kapsamda okullarda öğrencilerle bir araya gelerek hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Son olarak Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beyza Boğaziçi Ortaokulu’nda öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hem tecrübelerini aktardı hem de EXPO’nun bütün detaylarını anlattı.

“KAHRAMANMARAŞ’IN BUNA İHTİYACI VARDI”

EXPO 2023 Projesi’ni kente kazandırdıkları süreci anlatarak başlayan Başkan Mahçiçek, “Böyle bir projeyi alabilmek hiç de kolay değil arkadaşlar. Biz Kahramanmaraş’a EXPO’yu kazandırabilmek için 1,5 yıl, hiç kimseye söylemeden gizli gizli çalıştık. Çünkü Kahramanmaraş’ın buna ihtiyacı vardı. Bir memleketin hele de bir ilçe belediyesinin böyle bir uluslararası organizasyonu alması hiç kolay değil. Gideceksiniz, tanıtacaksınız, lobi çalışmaları yapacaksınız, ikna edeceksiniz, biz bunu yaparız diye güven vereceksiniz, şehir olarak ve millet olarak hazırız diyeceksiniz. İtalya’da düzenlenen toplantıda başvurumuzla ilgili oylama yapıldı ve 62 ülkenin tamamının oyunu aldık. Bir tek ülke bile karşı çıkmadı. Böylelikle ev sahipliği yapmaya hak kazandık” dedi.

“2 MİLYON İNSANI HANGİ ORGANİZASYONLA KAHRAMANMARAŞ’A TAŞIYABİLİRDİK”

EXPO’ların dünyada çok fazla geçmişi olmamasına karşın çok ciddi ve büyük organizasyonlardan biri olduğunu anlatarak sözlerine devam eden Başkan Mahçiçek, “Bunlar ne için yapılıyor? Düzenlendiği memleketin güzelliklerini, tabiatını, kültürünü, sanayisini ve bütün değerlerini başka ülkelere ve ülke içindeki başka illere tanıtmak için yapılıyor. Bizim öngörülerimize göre buraya 2023 yılında açtığımızda İnşallah, ilk 6 aylık dönemde 2 milyon insanın gelmesini bekliyoruz. 2 milyonu kaç senede ya da hangi organizasyonla Kahramanmaraş’a taşıyabiliriz biz? Bakın; Hatay’da bir şehir müzesi var, o şehir müzesine bir senede 251 bin kişi gelmiş. Şanlıurfa’da bir Şehir Müzesi var, 265 bin kişi gelmiş. Gaziantep’te bir Zeugma Müzesi var, bir senede 367 bin kişi gelmiş. Bizde müze var mı, var. Kaç kişi gelmiş bizdeki müzeye? Sadece 6 bin kişi gelmiş. Adı var yani müzemizin. Böyle olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“HEP SÖYLÜYORUM ARTIK KALDIRIM BELEDİYECİLİĞİ YOK”

Kahramanmaraş’ın her anlamda zengin olduğunu fakat tanıtım noktasında eksik kaldığını anlatan Başkan Mahçiçek, artık kaldırım belediyeciliğin bittiğini belirterek, “Bu memleketin her şeyi var, sanayisi var, kültürü var, edebiyatın başkenti diyoruz değil mi? Yani Türkiye’de düşünce alanının öncü memleketlerinden birisi Kahramanmaraş. Büyükşehir Belediyemiz mesela UNESCO’ya başvurdu, Edebiyatın önde gelen şehri olması için Kahramanmaraş’ın. Ülkenin en önde gelen edebiyatçılarının Kahramanmaraşlı olduğunu, Kahramanmaraş’ın çok önemli bir sanayisi olduğunu söylüyoruz. Mesela

Kahramanmaraş; Türkiye’nin iplik üretiminin 3’te 1’inin, dokumanın yüzde 17’sinin, çelik eşyanın yüzde 64’ünün, enerjinin ise yüzde 12’sinin üretildiği bir memleket. Ama tanıyan var mı? Maalesef yok. Bizi Güneydoğu’da küçük bir il gibi algılıyor, farklı illerdeki insanlar. Akdeniz Bölgesi’nde olduğumuzu dahi bilmiyorlar. Bu eksikliği EXPO 2023 ile aşacağız. Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’I MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ”

Bütün olumsuz algıların EXPO 2023 ile ortadan kalkacağını belirten Başkan Mahçiçek, projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek şöyle konuştu; “İşte insanlarımızın kafasındaki bu algıları ortadan kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Mesela, Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bize de 300 bin kişi gelsin. Biz de hem uğur böceği hem de kelebek var, ikisi bir arada. Keza açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız.”

“BU ÜLKEYİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAKSINIZ”

Konuşmalarının devamında öğrencilere öğütler veren Başkan Mahçiçek, İHA ve SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar’ı örnek göstererek, “Başarılı olacağız gençler, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz ama bizden daha iyi yöneteceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Daha çok çalışarak, daha çok konulara hâkim olarak. Bu ülkenin daha ileri noktalara gelebilmesi için ne lazım, önce insan faktörü lazım. Teknolojiyi kim üretir, insan üretir. Bakın bizim bir delikanlımız çıktı İHA’ları, SİHA’ları üretti mi, üretti. Eskiden onların bize parçalarını bile vermiyorlardı ama o İHA’lar, SİHA’lar dünyada Türkiye’nin gücünü bir defa daha gösterdiği. Bizim SİHA’lar Libya’da, Azerbaycan’da yıllardır süregelen işgalleri kaldırdı. Türkiye’nin güneyinde terör devleti kurmak istiyorlardı, o SİHA’lar onları da dize getirdi. Artık Türkiye’nin güneyinde terör yok gibi Allah’a şükürler olsun. Eskiden dağlan taşları boşa bombalardık. İşte bunları yapan bir ülke var ama bunları çok daha yüksek noktalara taşıyacak da sizler varsınız. Kendi önünüze hedef koyacaksınız, bu ülkeyi daha ileri noktalara taşıyacağız diyeceksiniz. Bu ülkenin uluslararası saygınlığını çok daha üst noktalara taşıyacaksınız. Telefonlarla çok oynamayacak, bol bol kitap okuyacaksınız. Hangi alanı seçerseniz seçin, o alanın en iyisi olun gençler” dedi.

Başkan Mahçiçek, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.