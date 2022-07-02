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Başkan Mahçiçek; Ay yıldızlı bahçemiz ve değerlerimizle Hollanda’ya damga vurduk

Tüm dünyadan milyonlarca kişinin ziyaret etmesinin yanı sıra düzenlendiği şehri marka yapan Uluslararası EXPO’yu 2023 yılı için Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dışişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Hollanda’da düzenlenen EXPO 2022 Floriade Almere’de Türkiye’yi temsil etti. Başkan Mahçiçek, ‘Çevre Dostu Köşk’ teması çerçevesinde çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifli Türkiye Pavilyonu’nun açılışına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 02.07.2022, 13:51
Başkan Mahçiçek; Ay yıldızlı bahçemiz ve değerlerimizle Hollanda’ya damga vurduk

Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına uzun bir süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 70’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor.

Başkan Mahçiçek, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırmak adına davet ve ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, EXPO 2020 Dubai’nin ardından Hollanda’da açılan EXPO 2023 Floriade’yi de ziyaret etti.

Uluslararası EXPO 2023’e ev sahipliği yapması sebebiyle Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’yi temsil görevi verilen Başkan Mahçiçek, ‘Çevre Dostu Köşk’ teması çerçevesinde çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifli Türkiye Pavilyonu’nu hizmete açtı.

Başkan Mahçiçek’e açılışta EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de eşlik etti. Ayrıca açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Deveneter Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, EXPO 2022 Floriade Almere CEO'su Hans Bakker, EXPO 2022 Floriade Almere Genel Komiseri Annemarie Jorritsma ve Almere Belediye Başkanı Jan Hoek de katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, EXPO 2022 Floriade Almere CEO’su Hans Bakker’ın konuşması ile devam etti.

Türkiye’nin, EXPO Fuarı’nın sadık bir katılımcısı olduğunu belirten Bakker, Türkiye’nin fuara kattığı zenginlik ve çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bakker’in ardından kürsüye gelen EXPO 2022 Floriade Almere Genel Komiseri Annemarie Jorritsma ise Türkiye’nin EXPO 2022 Floriade Almere’de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin kültürel değerler ve doğal güzellikler noktasında önemli bir merkez olduğunu belirten Jorristma, Türkiye Pavilyonu’nun EXPO 2022’ye anlam kattığını söyledi.

Açılışta konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Tüm katılımcıları EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’a davet edeREK “Gerçekten Kahramanmaraş güzel bir şehir, görmeyen, bilmeyen üzülür. Gelip gördüğünde de hayran olur, bir daha gitmek istemez. Burada dondurmamızı tadıp, değerlerimizi gördünüz ama asıl olarak sizleri şehrimize bekliyoruz” dedi.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #EXPO 2023 #Hollanda
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