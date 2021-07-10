Başkan Mahçiçek, başarılı öğrencilerle bir araya geldi !

Bu kapsamda her yıl lise ve üniversite sınavlarına girip başarılı olan öğrencilerle belirli program dâhilinde bir araya gelerek onları ödüllendiriyor.

Bu yılda Onikişubat Belediyesi Bisiklet Ve Yürüyüş Yolunda TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Gücvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve velilerin katılımıyla bir program düzenlendi.

Programda dereceye giren öğrenciler onurluk ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Burada bir açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek öğrencilerin başarılı oldukça ülkenin sermayesinin artacağına dikkat çekti.

Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli başarıların takdir edildikçe çoğalacığını belirtti.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç gençlerin ve gençliğin bir hazine olduğunu söyledi.

Son olarak TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Onikişubat Belediyesini her alanda olduğu gibi eğitim alanında da duraksı çalıştığını dile getirdi.