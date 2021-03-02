Başkan Mahçiçek, basit önlemler hayat kurtarır

“Depremler doğal olarak gerçekleşen afetlerdir. Bunlara karşı yapabileceğimiz bir önlem yoktur. Lakin gelişen teknolojiyle birlikte fay hatlarının ve deprem bölgelerinin nereler olduğunu biliyoruz artık.

Depreme karşı önlem alamayız ama şehirleşme ve imar planlarımızı bu riske karşı düzenleyebiliriz. Evlerimizi, yapılarımızı buna göre inşa edebiliriz. Herkesin bildiği çok klasik bir söz var ‘deprem öldürmez, çürük binalar öldürür.” Tedbirimizi öncesinde almamız gerekiyor. Bu konuda ailemizle acil durum eylem planları hazırlayarak çocuklarımızı da eğitmeyi ihmal etmemeliyiz.

Belediyemizde AFAD tarafından bir hafta boyunca tüm personelimize depremle ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılacakları bilmek hayatlarımızı kurtaracaktır.

Kahramanmaraşımız da Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan bir şehir olduğundan bununla ilgili belediye olarak önlemlerimizi alıyoruz. Sütçü İmam Üniversitemizle birlikte ilçemizde diri fay hatlarını belirliyor, yapılması gereken yol haritalarını çıkarıyoruz.

Ülkemiz deprem afeti yüzünden çok canlar kaybettik ve geride kalanlarımız çok acı çekti. Defalarca aynı tabloları yaşamamak adına lütfen önlemlerimizi alalım.”